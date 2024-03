Dessine-moi la Préhistoire Parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq, dimanche 12 mai 2024.

Dessine-moi la Préhistoire Passez une après-midi à la Préhistoire au parc archéologique Asnapio Dimanche 12 mai, 15h00 Parc Asnapio 5€ et 3€, gratuit pour les moins de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-12T15:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T15:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00

Découvrez tout d’abord l’art pariétal en participant à la création d’une grande fresque commune qui mettra en scène les mammouths, bisons et autres animaux de cette période. Juste avec vos mains ou vos doigts, à l’aide de pinceaux à poils ou en fibres végétales, appliquez les ocres aux différentes teintes d’origine minérale ou végétale pour reconstituer les ambiances de Chauvet et de Lascaux. (En continu dès 3 ans)

Profitez-en pour vous intéresser aux modes de vie des chasseurs-cueilleurs : les techniques pour faire du feu, le travail de l’os et du silex, le traitement des peaux pour confectionner des vêtements chauds… Apprenez comment les hommes et les femmes de cette époque vivaient en relation étroite avec la nature pour survivre.

L’atelier « Retra’son » vous donnera des pistes de réflexions sur l’origine des pratiques musicales ou « comment l’Homme, écoutant l’univers sonore de son environnement, est-il parvenu à l’imiter, le répéter, le dépasser pour créer un langage abstrait? ». Quatre séances de 45mn vous permettront de découvrir l’instrumentarium de la musique préhistorique et de fabriquer un sifflet, une flûte en os ou encore un rhombe. (À 15h15, 16h15, 17h15 et 18h15 – à partir de 7 ans)

Beaucoup d’autres ateliers vous permettront de mieux comprendre cette période en créant une amulette ou une vénus en argile, en fabriquant une perle en pierre, et en enquêtant sur la mort d’Otzi, la célèbre momie découverte dans les Alpes.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 47 21 99 https://asnapio.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/parcasnapio [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}] Situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve-d’Ascq, le parc de reconstitution archéologique Asnapio vous ouvre les portes du passé. Des habitats de la préhistoire au Moyen Âge ont été bâtis d’après les fouilles régionales et selon des techniques anciennes, afin d’offrir une image concrète des demeures de nos ancêtres et de leur quotidien. Métro ligne 1- station Pont de Bois puis liane 6 ou bus 32 arrêt LAM ou Comices ou bus 34 arrêt Lac de Canteleu ou Métro ligne 2 – station Fort de Mons puis liane 6 arrêt LaM ou Comices.

