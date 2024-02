Julien Alour 4tet, proposé par Jazz à Véd’à Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, dimanche 12 mai 2024.

Julien Alour 4tet, proposé par Jazz à Véd'à
Dimanche 12 mai 2024 à 17h, à la Ferme d'en Haut
15€ ou 12€

Julien Alour 4tet, proposé par Jazz à Véd’à

Elie Martin Charrière / Chivallon Simon/ Zelnik Jonathan / Alour Julien

Après le malicieux Williwaw et le dynamique Cosmic dance, Julien Alour revient avec un album aux tonalités claires obscures. Light in the box surgit de l’ombre, comme une idée confinée, contenue et mijotée, qui se libère, laissant apparaitre de nouveaux contrastes, volumes et textures. Pour cet album, le compositeur a voulu cette fois-ci la trompette seule et limpide, sur des thèmes aux mélodies très marquées, enveloppées par le Fender Rhodes (joué par Simon Chivallon), choix déterminant puisqu’assez rare dans un enregistrement de quartet jazz, une contrebasse « pilier » et groovante (Yoni Zelnik), et une batterie picturale et audacieuse (Elie Martin Charrrière) apportant une sonorité moderne et inattendue. On retrouve l’humour assez caractéristique du jeu du trompettiste que l’on avait découvert dans ses premiers albums, mais avec une intensité́ nouvelle et mordante, non convenue. En contraste avec la générosité́ et clarté́ mélodique, l’harmonie est plus sinueuse, sombre, brumeuse et le rythme chaloupé et généreux.

1ére partie : atelier jazz du CRR Douai

Tarif 15€ ou 12€, réservation au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véd’à

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 31 90 50 »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

