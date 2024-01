Les mille et une guinguettes Salle Pierre et Marie Curie Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Les mille et une guinguettes Salle Pierre et Marie Curie Villeneuve-d'Ascq, 18 mai 2024, Villeneuve-d'Ascq. Les mille et une guinguettes Samedi 18 mai 2024, 14h00 Salle Pierre et Marie Curie Gratuit sur inscription

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00 Chaque mois, les guinguettes s’invitent dans vos quartiers ! Un après-midi pour danser de 14h à 20h avec la Maison des Aînés. Samedi 18 mai 2024 à la salle Pierre et Marie Curie

Inscriptions auprès de la Maison des Aînés :

Tél. 03 28 77 45 20

Salle Pierre et Marie Curie rue l'Abbé Lemire, Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

