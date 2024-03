La nuit des Musée au Musée de Plein Air Musee de plein air Villeneuve-d’Ascq, samedi 18 mai 2024.

La nuit des Musée au Musée de Plein Air Cette nuit, venez visiter notre Musée et ses nombreuses chaumières avec nos villageois d’antan. Les écogardes seront présents et les chauve-souris n’auront plus aucun secret pour vous. Un instituteur… Samedi 18 mai, 18h00 Musee de plein air en journée tarif Plein 5 euros , tarif Réduit 3 euros, à partir de 18h gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Cette nuit, venez visiter notre Musée et ses nombreuses chaumières avec nos villageois d’antan. Les écogardes seront présents et les chauve-souris n’auront plus aucun secret pour vous. Un instituteur du 19ème siècle vous accueillera dans sa classe et donnera un cours bien spécial sur ces chiroptères…Rendez-vous : de 18h à 22h

Durée : 4h

À partir de 18h : L’école d’antan ,revivez l’école du 19è siècle où la maîtresse ou le maître de l’école du village vous apprendra les matières de la journée. À vos plumes et encriers !

19h30 à 21h : Atelier familial sur la thématique ! Repartez avec votre création. à partir de 3 ans

De 20h à 21h : découvrez la vie de la chauve-souris avec un écogarde !

De 19h à 22h : Visite guidée du musée avec nos villageois en costume d’époque.

De 18h à 22 h : Visitez les 3 niveaux du Moulin de nuit avec le Meunier du Musée !

Musee de plein air 143 rue Colbert, Villeneuve-d’Ascq, Nord, Hauts-de-France Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France 03 20 63 11 25 https://enm.lillemetropole.fr/parcs/musee-de-plein-air

©Roman Landouzy