LOTO Salle des fêtes Frahier-et-Chatebier Catégories d’Évènement: Frahier-et-Chatebier

Haute-Saône LOTO Salle des fêtes Frahier-et-Chatebier, 28 janvier 2024, Frahier-et-Chatebier. Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:00:00

fin : 2024-01-28 . L’A.S.M.B danse ballet sur glace organise un loto, dimanche 28 janvier, à la salle des fêtes de Frahier, à 14h.

De nombreux bons d’achat et autres lots.

Les portes ouvriront à partir de 12h45. Buvette et petite restauration sur place, animation par Bruno Animation. Réservation au 06 07 44 98 82 ou 06 23 61 03 63 Tarif adultes : 20 € la planche de 6, 25€ la planche de 12, 4€ les deux cartons pour les moins de 14 ans. 2 cartons offerts pour toute réservation. EUR.

Salle des fêtes rue des Champs

Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par RONCHAMP TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Frahier-et-Chatebier, Haute-Saône Autres Code postal 70400 Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes rue des Champs Ville Frahier-et-Chatebier Departement Haute-Saône Lieu Ville Salle des fêtes Frahier-et-Chatebier Latitude 47.6598 Longitude 6.744337 latitude longitude 47.6598;6.744337

Salle des fêtes Frahier-et-Chatebier Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frahier-et-chatebier/