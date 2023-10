SPECTACLE MUSICAL « SURVOLTEES » Saint-Chamas, 23 mars 2024, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

Les SwinGirls, trois drôles de dames à la fois remarquables multi-instrumentistes, chanteuses et ambianceuses vont habiter la scène de leur univers déjanté et de leur bonne humeur contagieuse.

2024-03-23 20:30:00 fin : 2024-03-23 . .

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The SwinGirls, three funny ladies who are remarkable multi-instrumentalists, singers and entertainers, will fill the stage with their wacky universe and contagious good humor

Las SwinGirls, tres divertidas damas que son notables multiinstrumentistas, cantantes y animadoras, llenarán el escenario con su loco universo y su contagioso buen humor

Die SwinGirls, drei lustige Damen, die gleichzeitig bemerkenswerte Multiinstrumentalistinnen, Sängerinnen und Stimmungsmacherinnen sind, werden die Bühne mit ihrem verrückten Universum und ihrer ansteckenden guten Laune bevölkern

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme de Saint Chamas