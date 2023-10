L’ENVOLÉE – LA FERME DES ANIMAUX Rue du commerce Conques-sur-Orbiel, 17 mars 2024, Conques-sur-Orbiel.

Conques-sur-Orbiel,Aude

FABLE POLITIQUE ET THEATRE D’OBJET avec LA FLEUR DU BOUCAN (31)

JEUNE PUBLIC + 8 ANS

DURÉE 50 MIN

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir! Désormais, tous sont égaux. Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent…. De l’utopie à la dictature, comment les processus de domination se mettent-ils en place? Un narrateur, une narratrice, une assemblées d’objets, des personnages qui s’affrontent et une histoire qui sonne comme une mise en garde : une révolution menée par des gens ivres de pouvoir ne peut aboutir qu’à un changement de maître. La Cie La Fleur du Boucan revisite avec malice et désinvolture le célèbre roman de George Orwell..

2024-03-17 17:00:00 fin : 2024-03-17 . EUR.

Rue du commerce

Conques-sur-Orbiel 11600 Aude Occitanie



POLITICAL FABLE AND OBJECT THEATRE with LA FLEUR DU BOUCAN (31)

YOUNG AUDIENCE + 8 YEARS

DURATION 50 MIN

It’s a big day on the farm: the animals have taken over! From now on, everyone is equal. But soon the first disagreements appear…. From utopia to dictatorship, how do the processes of domination come about? A narrator, a narrator, an assembly of objects, characters clashing and a story that sounds like a warning: a revolution led by people drunk with power can only lead to a change of master. Cie La Fleur du Boucan revisits George Orwell?s famous novel with mischief and light-heartedness.

FÁBULA POLÍTICA Y TEATRO OBJETO con LA FLEUR DU BOUCAN (31)

PÚBLICO JOVEN + 8 AÑOS

DURACIÓN 50 MIN

Es un gran día en la granja: ¡los animales han tomado el control! A partir de ahora, todos son iguales. Pero pronto aparecen los primeros desacuerdos…. De la utopía a la dictadura, ¿cómo se producen los procesos de dominación? Una narradora, un narrador, un conjunto de objetos, personajes enfrentados y una historia que suena a advertencia: una revolución dirigida por personas ebrias de poder sólo puede conducir a un cambio de amos. Cie La Fleur du Boucan revisita la famosa novela de George Orwell con picardía y desenfado.

POLITISCHES FABEL UND OBJEKTTHEATER mit LA FLEUR DU BOUCAN (31)

JUNGES PUBLIKUM + 8 JAHRE

DAUER 50 MIN

Es ist ein großer Tag auf dem Bauernhof, die Tiere haben die Macht übernommen! Von nun an sind alle gleich. Doch schon bald kommt es zu ersten Meinungsverschiedenheiten….. Wie entstehen Herrschaftsprozesse von der Utopie bis zur Diktatur? Ein Erzähler, eine Erzählerin, eine Ansammlung von Objekten, Personen, die sich gegenüberstehen, und eine Geschichte, die wie eine Warnung klingt: Eine Revolution, die von machtbesoffenen Menschen angeführt wird, kann nur zu einem Herrscherwechsel führen. Die Cie La Fleur du Boucan interpretiert den berühmten Roman von George Orwell auf schelmische und unbefangene Weise neu.

