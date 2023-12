DEFI KITE Gruissan, 3 mai 2024, Gruissan.

Gruissan Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-05

Le Défi Kite, c’est repousser les limites du sport en mettant plus de 300 kites sur une même ligne de départ, en mer et par vent de terre, mais aussi les limites de chacun des participants tant au niveau d’affronter du vent fort, que ce de l’endurance et de la capacité à évoluer dans une flotte aussi importante.

C’est aussi cela qui crée cette ambiance si particulière que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Les défieurs sont là pour se retrouver, pour se dépasser ensemble et ça fait toute la différence.

La crainte habituellement générée par la surpopulation est remplacée par le plaisir de partager et l’extase de se retrouver au cœur d’un tel spectacle !

Programmation et infos 2024 en attente de confirmation.

Gruissan 11430 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-19 par A.D.T. de l’Aude / OT – Gruissan