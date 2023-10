JAZZ AU CAVEAU – ANDRE SUTRE QUARTET Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois, 3 mai 2024, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

Le pianiste André Sutre amène ce quartet de jazz contemporain au répertoire éclectique. Ses thèmes mélodiques possèdent des influences latines, mais aussi des grooves plus actuels, avec une belle place faite aux improvisations où le jeu collectif peut largement s’exprimer.

Réservations UNIQUEMENT EN LIGNE, sur le site HelloAsso :

– soit en clic droit sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– soit en cliquant directement sur le site web de contact.

Ouverture du caveau et de la buvette à 20h30.

Entrée avenue de l’abbaye (en face du restaurant La Cantine du curé).

Jazz au Caveau est une association caunoise qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique : le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois..

2024-05-03 21:00:00 fin : 2024-05-03 . EUR.

Avenue de l’abbaye

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



Pianist André Sutre leads this contemporary jazz quartet with an eclectic repertoire. His melodic themes have Latin influences, but also more contemporary grooves, with plenty of room for improvisation and collective expression.

Reservations ONLY ONLINE, on the HelloAsso website:

– either by right-clicking on the following link: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– or by clicking directly on the contact website.

Opening of the cellar and refreshment bar at 8:30pm.

Entrance on avenue de l’abbaye (opposite La Cantine du curé restaurant).

Jazz au Caveau is a Caunes-based association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Caunes-Minervois abbey.

El pianista André Sutre dirige este cuarteto de jazz contemporáneo con un repertorio ecléctico. Sus temas melódicos tienen influencias latinas, así como grooves más contemporáneos, con mucho espacio para la improvisación y la expresión colectiva.

Reservas SÓLO EN LÍNEA, en el sitio web HelloAsso:

– haciendo clic con el botón derecho del ratón en el siguiente enlace: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– o haciendo clic directamente en la página web de contacto.

Apertura de la bodega y de la zona de restauración a las 20.30 h.

Entrada por la avenue de l’abbaye (frente al restaurante La Cantine du curé).

Jazz au Caveau es una asociación con sede en Caunes cuyo objetivo es compartir una música excelente con un amplio público rural de las regiones de Minervois, Carcassonnais y Montagne Noire, en un marco agradable y con una acústica excelente: la bodega de la Abadía de Caunes-Minervois.

Der Pianist André Sutre führt dieses zeitgenössische Jazzquartett mit einem eklektischen Repertoire. Die melodischen Themen sind von lateinamerikanischen Einflüssen geprägt, aber auch von aktuellen Grooves.

Reservierungen NUR ONLINE auf der HelloAsso-Website:

– entweder durch Rechtsklick auf den folgenden Link: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– oder durch direkten Klick auf die Kontakt-Website.

Öffnung des Weinkellers und der Bar um 20.30 Uhr.

Eingang avenue de l’abbaye (gegenüber dem Restaurant La Cantine du curé).

Jazz au Caveau ist ein Verein aus Caunes, der es sich zum Ziel gesetzt hat, einem breiten ländlichen Publikum aus dem Minervois, dem Carcassonnais und der Montagne Noire exzellente Musik in einem geselligen und akustisch hochwertigen Rahmen zu präsentieren: dem Weinkeller der Abtei von Caunes-Minervois.

