WORDS OF SARA Carcassonne, jeudi 2 mai 2024.

Words of Sara est un duo qui met à l’honneur les textes de la poétesse américaine Sara Teasdale (1884–1933) grâce à sa folk aérienne et atemporelle. En prélude, il y a la découverte d’un recueil de poèmes intitulé « Love Songs » appartenant à l’arrière-grand-mère de Marina Anne Nolles, artiste franco-américaine, Dorothy. Ce livre a été offert à cette dernière par un amant de jeunesse que Dorothy n’a tristement jamais pu revoir… C’est donc l’histoire d’un amour impossible, vécu sans doute à travers les doux poèmes de Sara Teasdale, que Marina a fait renaître en mettant ces textes en musique. En plein confinement, Marina reprend sa guitare et joue pour elle-même en laissant ses influences premières rejaillir Joni Mitchell, Laura Marling, Feist et Agnès Obel… Elle est appelée un jour, le recueil de poèmes ouvert sur la table, par la prose rythmée de Sara Teasdale et compose dans la foulée une quinzaine de titres. Marina fait appel à Elodie Longuemart pour l’accompagner sur scène avec magnifiques ses harmonies et des vocales ambiances percussives…

