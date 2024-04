MONSIEUR TRISTAN + DIDIER SUPER – La chanson qui dérape !!! Salle du Bal à Aude Trèbes, vendredi 3 mai 2024.

MONSIEUR TRISTAN + DIDIER SUPER – La chanson qui dérape !!! Du rock, de l’impertinence, du rire … si vous n’avez pas peur de l’humour décapant, venez écouter : MONSIEUR TRISTAN + DIDIER SUPER ! ça va déraper gaiement sur le parquet du Bal à Aude ! Vendredi 3 mai, 20h30 Salle du Bal à Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T23:59:00+02:00

Du rock, de l’impertinence, du rire, et de la musique toujours … si vous n’avez pas peur de l’humour décapant, venez écouter : MONSIEUR TRISTAN + DIDIER SUPER ! ça va déraper gaiement sur le parquet du Bal à Aude !

____________________________________________

21h ►

Spectacle interactif stand up en musique

Rock ‘n’ Loleur, chanteur loufoque, musicien foutraque et DJ Marrant. Monsieur Tristan aime la musique et s’intéresse à tous les styles de musique mais SURTOUT LE TIEN ! Monsieur Tristan raconte, vanne, chante, rappe la musique pour le plaisir de tes zygomatiques. De l’impro, du son et des vannes, « Le Show dont VOUS êtes le héros »

https://www.monsieurtristan.com/

https://www.youtube.com/@mrt122

22h30 ►

En 2012, Didier débranche sa guitare électrique pour se consacrer à des spectacles plus « cérébraux », histoire de se faire enfin passer pour un artiste crédible auprès d’une certaine frange de la gauche caviar, dite «France inter». Le bilan de cette manoeuvre étant mitigé, il décide, sur les conseils de sa mère, de remonter un groupe de rock car c’est intellectuellement plus reposant pour lui et par voie de conséquence plus accessible aux pauvres qui sont de loin la clientèle majoritaire dans notre pays.

En plus de ses musiciens, vous le verrez accompagné par trois chanteuses, non pas qu’il estime important d’honorer la parité dans les musiques actuelles mais comme il le dit si bien : « Le meilleur moyen de ne pas se faire casser les couilles par les féministes c’est d’être leur patron ».

https://didiersuper.com/

https://www.youtube.com/@didierlevrai

____________________________________________

Pratique

CB acceptée

Parking avec places PMR réservées

Safe zone et protections auditives

Petite restauration et buvette (produits bio et/ou locaux)

EV facebook : https://fb.me/e/3ydXE5KJZ

Salle du Bal à Aude 0, rue de l’industrie 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/la-chanson-qui-derape-didier-super-et-monsieur-tristan/ »}] [{« link »: « https://www.monsieurtristan.com/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Chanteur/rappeur, musicien et humoriste en mode DJ MARRANT Les clips et les Du00e9lires de Monsieur TRISTAN MPC Comedy Club, improvisations avec le public Nouveau Spectacle : SEXY MOTHERFUCKER », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Monsieur Tristan », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/wGc6wq92uJb-FOrr-aSchbbtNy8LIJIp_MsG5B0AmvlquXksz1SH8XI7c2K_FnjhkKzwZAlL=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCye8ELFX7BPbZvYdK-zvbfg », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@mrt122 »}, {« link »: « https://didiersuper.com/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Chau00eene OFFICIELLE de DIDIER SUPER », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « didier le vrai », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_mjju1QIqMJksLEekJShs9IGIEUVtZESDdActvEulBXaw=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCuxWCTYJiHjdNizbrh7UwEw », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@didierlevrai »}, {« link »: « https://fb.me/e/3ydXE5KJZ »}]

humour rock