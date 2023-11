BLACK BOY Rue du Commerce Conques-sur-Orbiel, 26 janvier 2024, Conques-sur-Orbiel.

Conques-sur-Orbiel,Aude

Un spectacle bouleversant qui mêle sur scène un comédien (Jérôme Imard), un musicien (Olivier Gotti à la guitare lap steel et au chant) et un dessinateur (Jules Stromboni qui performe en live). Trois voix en symbiose pour faire vibrer cette œuvre mythique parue en 1945, premier roman écrit par un noir sur ses conditions de vie. Trois formes artistiques qui s’entremêlent avec émotion pour vivre un moment fort et rare..

2024-01-26 20:30:00 fin : 2024-01-26 . EUR.

Rue du Commerce

Conques-sur-Orbiel 11600 Aude Occitanie



A deeply moving show featuring an actor (Jérôme Imard), a musician (Olivier Gotti on lap steel guitar and vocals) and a cartoonist (Jules Stromboni performing live). Three voices in symbiosis to bring life to this mythical work published in 1945, the first novel written by a black man about his living conditions. Three artistic forms intertwine with emotion to create a rare and powerful experience.

Este espectáculo profundamente conmovedor reúne a un actor (Jérôme Imard), un músico (Olivier Gotti a la guitarra lap steel y voz) y un dibujante (Jules Stromboni actuando en directo). Tres voces en simbiosis para dar vida a esta obra mítica publicada en 1945, la primera novela escrita por un negro sobre sus condiciones de vida. Tres formas artísticas se entrelazan con la emoción para crear una experiencia rara y poderosa.

Ein erschütterndes Schauspiel, das einen Schauspieler (Jérôme Imard), einen Musiker (Olivier Gotti mit Lap-Steel-Gitarre und Gesang) und einen Zeichner (Jules Stromboni, der live performt) auf der Bühne vereint. Drei Stimmen in Symbiose, um dieses mythische Werk, das 1945 erschien und der erste Roman eines Schwarzen über seine Lebensbedingungen ist, in Schwingung zu versetzen. Drei Kunstformen, die sich auf emotionale Weise miteinander vermischen, um einen starken und seltenen Moment zu erleben.

Mise à jour le 2023-11-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11