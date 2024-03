ROXANE ARNAL FEAT. BAPTISTE BAILLY La caverne Jazz Marseille, vendredi 29 mars 2024.

Roxane est née en 1995. Sa jeunesse est bercée par les mélodies, où le piano et la guitare deviennent ses premiers compagnons de voyage. Cette initiation précoce à la musique forge son chemin vers Beauty & the Beast, un duo avec Michel Ghuzel où la fusion des genres révèle une grande créativité et ses premier éloges de la critique.

Mais au-delà de la musique, Roxane Arnal propose une autre facette et étend son royaume vers les arts dramatiques. Ses études au Cours Florent lui ouvrent les portes d’un univers où chaque rôle est un défi. De « Les Rois du monde » à « Madame Hyde » ou l’ « incroyable mais vrai » de Quentin Dupieux, chaque performance est une empreinte de son passage, témoignant de sa capacité à transcender les genres et les attentes​​. Son interprétation dans « Un adultère » est une consécration, lui valant le prix du meilleur espoir féminin au Festival de Luchon, un jalon qui confirme son ascension irresistible dans l’univers du cinéma français​​.

Mais c’est pour sa musique sensible et sa voix qui parle au coeur que les membres de la Caverne auront la chance de la découvrir ce vendredi. Roxane Arnal, que l’on compare souvent à Rickie Lee Jones ou Kate Bush trace à travers ses explorations artistiques et ses rencontres, un sillage lumineux entre blues et folk impregnée des influences pianistiques jazz de Baptiste Bailly. C’est en quartet qu’ils se produiront sur notre scène ce vendredi.

Attention pépite.

– Réservation obligatoire au 07 54 23 05 43 !

– restauration et boisson sur place

– ouverture des portes 19h30

– parking intérieur limité

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur