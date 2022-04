REWIND: THE ROYAL SIXTIES/REPORTE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

REWIND: THE ROYAL SIXTIES/REPORTE Pornic, 25 novembre 2022, Pornic. REWIND: THE ROYAL SIXTIES/REPORTE Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val St Martin Pornic

2022-11-25 21:00:00 – 2022-11-25 22:50:00 Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val St Martin

Pornic Loire-Atlantique Ce nouveau spectacle rend hommage au rock british des années 60: The Beatles, the Rolling Stones, The Who…

Rewind: Composé de quatre musiciens professionnels passionnés: de la folk acoustique au pop-rock, tout le monde prend plaisir à réécouter les grands titres qui ont marqué l’univers de la musique ! Rewind est un groupe de “cover” avec un concept unique : le retour en arrière dans l’univers de la musique Pop-Rock des 60 dernières années en remontant le temps morceau par morceau !

REPORTE AU 25/11/2022 Ce nouveau spectacle rend hommage au rock british des années 60: The Beatles, the Rolling Stones, The Who…

Rewind: Composé de quatre musiciens professionnels passionnés: de la folk acoustique au pop-rock, tout le monde prend plaisir à réécouter les grands titres qui ont marqué l’univers de la musique ! Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val St Martin Pornic

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val St Martin Ville Pornic lieuville Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val St Martin Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

REWIND: THE ROYAL SIXTIES/REPORTE Pornic 2022-11-25 was last modified: by REWIND: THE ROYAL SIXTIES/REPORTE Pornic Pornic 25 novembre 2022 Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique