Rêve d'un voyageur Aix-en-Provence, 2 décembre 2021

IN-SITU 17 17 Rue Portalis Aix-en-Provence

2021-12-02 – 2022-01-19

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Raphael Federici nous invite dans son monde imaginaire, réaction radicale à un monde adulte qu’il n’accepte plus. Ses illustrations sont un hymne à l’enfance, ses peintures un ticket pour le pays des merveilles.



Biographie : Raphael Federici – « Neo pop expressionist artist »



« Je travaille sur le thème du langage universel en brisant les frontières à travers le street art.

Mon alter ego « le marin » représente le métissage ou l’humanité nomade. Je me sert de cet icône pour propager ma poésie dans la rue, et faire réfléchir le public sur la question suivante: qu’est ce qu’être humain aujourd’hui? »



Raphael Federici est un artiste plasticien connu également sous le pseudo Paris Sketch Culture

(PSC).

Né en 1986 à Aix en Provence, Raphael Federici vit et travaille entre le Sud de la France et Paris. Mais il se consacre quasiment exclusivement au voyage ou il va a la recherche de murs à

peindre.

Il se revendique de la génération Y, et cherche à se faire porte parole d’une génération par ses sujets et ses techniques et cherche le contact avec ses contemporains en s’essayant à un langage universel : l’art de rue.

Il revendique son art comme « tout terrain », alliant peinture classique, peinture aérosol, illustration, et d’autres formes d’arts utiles à la fabrication de son univers (sculpture, maroquinerie, projection, menuiserie…) et travaille aussi bien en atelier qu’en milieu urbain.

Il aime confronter des techniques dites « nobles », pour servir un message plus « underground » et faire naître de ce mix une nouvelle essence avec parfois un goût d’inachevé. Il se consacre depuis 2012 à peindre à travers le monde en recherche constante d’inspiration et d’aventures. Il qualifie son mouvement artistique de Néo Pop-expressionnisme.

Cette exposition est un hymne à la rêverie, à la poésie et à la liberté. Elle est celui d’un voyageur qui ne vit pas dans son temps mais dans l’espérance. A découvrir à l’occasion de la Nuit des Galeries du 4 décembre à la boutique/ galerie « IN-SITU 17.

insitu17aix@gmail.com http://www.insitu17.com/

