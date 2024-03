Concert Alfio Origlio « Human Flow » Salon de Musique Salon-de-Provence, mardi 7 mai 2024.

Après quatorze albums sous son nom, une tournée de plus de quatre ans de Secret Places avec, comme invitée prestigieuse, la chanteuse Célia Kameni, le pianiste et compositeur Alfio Origlio réunit avec Human flow

Quatre talents à la personnalité forte et inspirée la jeune chanteuse et violoniste franco-éthiopienne Fleur Worku, Noé Reine guitariste virtuose et le batteur Tom Drevet qui soutient avec élégance cette pépite musicale.

Human flow est l’illustration de la mise en commun des flux de ces quatre musiciens exceptionnels. Le répertoire qui rassemble des compositions originales d’Alfio Origlio et quelques pop songs revisitées met en valeur avec grâce la voix puissante et profonde de Fleur Worku.



Projet d’enregistrement d’un nouvel album courant 2024.



Alfio Origlio Fender Rhodes, piano, moog bass

Fleur Worku chant, violon

Noé Reine guitare

Tom Drevet batterie 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 20:00:00

fin : 2024-05-07 22:30:00

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur salondemusique@imfp.fr

