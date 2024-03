Les Mardis de la Cinémathèque en mai Cinémathèque de Marseille Marseille 1er Arrondissement, mardi 7 mai 2024.

Les Mardis de la Cinémathèque de Marseille. Programmation en mai à découvrir.

Au programme en mai :



• Mardi 07 mai « Au hasard Balthazar » de Robert Bresson [1966, Fr , 1h30]

Avec Anne Wiazemsky, François Lafarge, Philippe Asselin

La vie de l’âne Balthazar qui va de maître en maître, au gré des sept péchés capitaux. Une œuvre dépouillée, grave et émouvante.



• Mardi 14 mai « Témoin à charge » de Billy Wilder [1957, USA, VO, 1h56]

Avec Tyrone Power, Marlène Dietrich, Charles Laughton

Pour une affaire criminelle particulièrement trouble, un célèbre avocat reprend du service. Rebondissements, coups de théâtre, surprises en tous genres sont au menu de ce suspense juridique.



• Mardi 21 mai « Little Odessa » de James Gray [1994, USA, VO, 1h38]

Avec Tim Roth, Vanessa Redgrave, Edward Furlong

Grand film noir tourné dans le quartier Ukrainien de New-York. Un retour douloureux dans le lieu de son enfance pour le jeune héros.



• Mardi 28 mai « Dom Juan ou le festin de Pierre » de Marcel Bluwal [1965, Fr, 1h45]

Avec Michel Piccoli, Claude Brasseur, Anouk Ferjac

Une brillante adaptation de Molière qui donne une nouvelle vie à comédie. Elle fait de Don Juan un personnage intemporel et un homme confronté à la solitude de son destin.



(Programme susceptible de modification) 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 19:00:00

fin : 2024-05-28

Cinémathèque de Marseille 31 bd d’Athènes

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

