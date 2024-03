Restitution de résidence Fondation Thalie Fondation Thalie Arles, vendredi 29 mars 2024.

Nous vous invitons à la restitution des projets menés dans le cadre d’une résidence croisée entre Les Ateliers de la Madeleine et la Fondation Thalie.

Les artistes invités à l’automne dernier sont Elise Peroi, Alice Guittard & Mathilde Rouiller, et Jeanne Tresvaux du Fraval.



Elise était installée au pied des arènes à la Fondation Thalie tandis que Jeanne, Alice et Mathilde avaient investi Les Ateliers de la Madeleine . Chacune d’entre elles a su plonger dans l’histoire et la géographie de la région, tisser des liens entre des récits et des paysages, s’approprier, pour mieux les réinterpréter, les métiers, les architectures, les traditions, les végétaux et les minéraux.



Les œuvres présentées sont le fruit de rencontres privilégiées avec une communauté d’artisanes et d’artisans de la région qui s’est engagée généreusement dans ce travail à plusieurs mains.



Les Ateliers de la Madeleine et la Fondation Thalie sont très heureux de partager avec vous cette récolte de printemps et de vous présenter ces œuvres inédites inspirées du territoire arlésien et provençal, fruit d’un travail de recherche à la fois personnel et collectif. .

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-06

Fondation Thalie 34 rue de l’amphithéâtre

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

