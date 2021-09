Massy Opéra de Massy Essonne, Massy Requiem de Fauré Opéra de Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

le jeudi 9 juin 2022 à 20:00

« Mon Requiem a été composé pour rien… pour le plaisir, si j’ose dire ! Il a été exécuté pour la première fois à la Madeleine, à l’occasion des obsèques d’un paroissien quelconque. »Cette oeuvre en sept parties, a été composée en pleine maturité de Gabriel Fauré. Encore considéré comme l’un de ses plus grands chefs-d’oeuvre, ce Requiem ne ressemble à aucun autre de l’époque. Influencé des musiques anciennes, et emprunt d’une inégalable poésie, ce pilier du répertoire choral fait apparaître la mort « comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux ». Cette même chaleur s’emparera des choeurs de la Ville, réunis sur la scène de l’Opéra de Massy pour ce concert exceptionnel. Forces vives du territoire depuis plusieurs décennies, l’Orchestre est fier de pouvoir s’entourer des voix locales, croisant ainsi pratique amateur et professionnelle. Ce sera également l’occasion pour le public de (re) découvrir d’autres merveilles du répertoire choral. PROGRAMME Gabriel Fauré Requiem et autres oeuvres chorales Distribution DIRECTION MUSICALE Dominique Rouits Orchestre de l’Opéra de Massy CHOEURS Choeur L’Atelier (direction Julien Buis) Choeur Les Villains (direction Pascale Charles) Chorale Accord (direction Guy Davis) Ville de Massy Essonne Ile de France DRAC Île-de-France Partenaires privés

Tarif unique 10€

Un concert exceptionnel rassemblant les choeurs de la Ville de Massy. Opéra de Massy, Massy

2022-06-09T20:00:00 2022-06-09T21:30:00

