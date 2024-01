SARAH MCCOY Paul B Massy, samedi 27 avril 2024.

Waouh ! Quel tempérament, quelle énergie ! A vous tou·te·s qui cherchez du sang neuf et de l’inédit dans ce melting-pot gorgé de blues et de soul, ce soir vous allez être servis. Non seulement Sarah McCoy est une forte tête, mais c’est aussi une autrice, compositrice, pianiste et chanteuse qui en deux albums a su imposer une personnalité sans égal. Dès Blood Siren, son premier opus sorti en 2019 le ton est donné. On y retrouve des râles sauvages à la Tom Waits mais aussi des sortes d’élégies mélancoliques exprimant des fêlures douloureuses rappelant les états d’âme de Nina Simone, Big Mama Thornton, Billie Holiday et de toutes ces femmes qui ont eu la force de se relever. Il faut dire que notre lady n’a pas toujours été gâtée : une jeunesse mouvementée à fuir une vie trop conventionnelle, la faisant voyager, telle un hobo, de la côte est à la Californie, en passant par la Nouvelle Orléans pour finir par s’échouer à Paris… Dans son deuxième album High Priestess, elle enfonce le clou et règle ses comptes avec son passé tumultueux. Elle se lance même dans un texte en français (La Fenêtre) pour exprimer son blues et sa vulnérabilité dans une ville qui l’a désormais adoubée. Revenue de tout, aujourd’hui elle semble être plus forte que jamais et derrières ses maquillages oniriques, ses peintures corporelles et ses grimaces extravagantes son message est clair : elle va nous dévorer !

