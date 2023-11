Sarah Mccoy PAUL B. – MASSY, 27 avril 2024, MASSY.

Sarah Mccoy PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 20:30 (2023-11-21 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

LIC BA-PLATESV-R-2021-012652 Sarah McCoy Jeudi 1er février 20h30 C’est à la fois une artiste tout ce qu’il y a de plus américaine et une découverte très française. Grande voix, fort caractère, Sarah McCoy vient présenter son second album, High Priestess. Personnage qui ne passe pas inaperçu, Sarah McCoy en impose avec ses tenues exubérantes, son maquillage et ses tatouages hyper expressifs. Dès qu’elle se pose derrière son piano, c’est pareil : une voix puissante s’élève et embrase tout, sur une soul-blues-folk aérienne marquée par son passage à La Nouvelle-Orléans. Chanteuse hobo habituée aux concerts dans les pires rades, elle y est repérée par un documentariste français au début des années 2010, qui nous la fait découvrir de ce côté-ci de l’Atlantique, avec depuis deux albums solo produits par le très demandé Renaud Letang (Feist, Keren Ann, Charlotte Gainsbourg…). Sarah McCoy : Lead Jeffrey Hallam : Basse / Synth Bass Antoine Kernino : Batterie / Synthé PMR : les personnes nécessitant un placement spécifique sont invitées à se signaler lors de leur réservation afin que leur accès à la salle puisse être possible et organisé au mieux. Merci de nous contacter au 02 51 72 10 10 Sarah Mccoy Sarah Mccoy

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

