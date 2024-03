Repas Bio 12 place du marché 44420 La turballe La turballe, jeudi 28 mars 2024.

Repas Bio Sous réserve de suffisamment de bénévoles ! L’association du Plan B propose, un Repas Bio à prix libre. Si vous souhaitez aider en cuisine le jour J, inscrivez-vous ici : Jeudi 28 mars, 19h00 12 place du marché 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T05:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T05:00:00+01:00

Sous réserve de suffisamment de bénévoles !

L’association du Plan B propose, un Repas Bio à prix libre.

Si vous souhaitez aider en cuisine le jour J, inscrivez-vous ici :

12 place du marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/repas-bio-la-turballe.html »}] [{« link »: « https://framadate.org/MmwIijBEfhq8M5IL »}]

LOISIRS Y|LEPLANB|REPASBIOAPRIXLIBRE