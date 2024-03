Repar’action et Electro-Info avec Etu’Recup Maison écocitoyenne Bordeaux, vendredi 29 mars 2024.

Repar’action et Electro-Info avec Etu’Recup Atelier participatif de diagnostic et petites réparations d’appareils électroménagers et informatique animé par l’association Etu’Recup.

1 objet à réparer par personne… Vendredi 29 mars, 14h00 Maison écocitoyenne GRATUIT,SUR INSCRIPTION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T14:00:00+01:00 – 2024-03-29T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T14:00:00+01:00 – 2024-03-29T17:00:00+01:00

..MERCI DE MENTIONNER VOTRE OBJET/REPATATION (hors gros électroménager et téléphone portable) lors de votre inscription..

À partir de 16 ans, sur inscription

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine