La Nature de Bel-Air à la loupe – Le Haillan Bois de Bel air Le Haillan, samedi 27 avril 2024.

La Nature de Bel-Air à la loupe – Le Haillan Les réponses à toutes vos question nature (ou presque) ! Samedi 27 avril, 14h00 Bois de Bel air Inscription obligatoire – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T15:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T15:30:00+02:00

Quel est cet arbre ? Qui est ce drôle d’insecte ? Pourquoi cette feuille est-elle rouge ? … Venez vous balader avec nous, vous aurez toutes les réponses à vos questions nature ou presque !

A partir de 6 ans – Gratuit – Inscription obligatoire – Prévoir chaussures de marche et vêtements couvrants (hautes herbes)

Renseignements et inscription : via le compte HelloAsso de Cistude Nature : https://www.helloasso.com/associations/cistude-nature

En partenariat avec la commune du Haillan et le Département de la Gironde

Bois de Bel air Bois de Bel air Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cistude-nature »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cistude-nature »}]

Mathieu Molières – Cistude Nature