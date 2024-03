Atelier Wikipedia Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, samedi 23 mars 2024.

Atelier Wikipedia Wikipermanence consacrée à la valorisation des collections patrimoniales de la bibliothèque 23 mars – 29 juin, les samedis Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Début : 2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T12:30:00+01:00

Fin : 2024-06-29T10:30:00+02:00 – 2024-06-29T12:30:00+02:00

Voulez-vous devenir acteur de la plus grande encyclopédie participative du monde ?

Voulez-vous apprendre à rédiger des articles, sélectionner des informations, diffuser des images, améliorer la visibilité de vos recherches et passions ?

Une fois par mois, Tiffanie, Christian, Franck, Ben, Sylvain, Emmanuel et d’autres wikinautes girondins animent une wikipermanence consacrée en priorité à la valorisation des collections patrimoniales de la bibliothèque.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Accessible aux personnes à mobilité réduite

patrimoine encyclopédie collaborative