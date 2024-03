La Super tournée des Ateliers panoramas L’atelier Lormont, samedi 27 avril 2024.

La Super tournée des Ateliers panoramas Porte ouverte. Les artistes occupants des ateliers partagés de panoramas ouvrent leurs portes ! Samedi 27 avril, 15h00 L’atelier Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Parcourez les étages, poussez les portes des 5 appartements pour découvrir les univers respectifs des 10 artistes installés à Carriet. Déambulations, performances, installation sonores et visuelles et ateliers de pratiques artistiques vous attendent ! Pour cette dernière tournée, panoramas s’associe à la Fabrique POLA et accueille la polamobile : outil tous terrain d’interventions artistiques et culturelles pour que les disciplines se mélangent et les savoir faire se partagent ! Un évènement convivial et créatif.

L’atelier 4 avenue du Professeur Vincent 33310 Lormont Lormont 33310 Carriet Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 09 48 73 »}, {« type »: « email », « value »: « mediation-panoramas@gpvrivedroite.frr »}]

©YvanDetraz