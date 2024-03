Dédicace de Atelier Sentô Librairie Mollat Bordeaux, samedi 27 avril 2024.

Dédicace de Atelier Sentô Venez rencontrer Atelier Sentô lors d’une séance de dédicace de son livre « Tokyo Mystery café » aux éditions Dupuis. Samedi 27 avril, 15h00 Librairie Mollat

Début : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/pC3E

« Tout juste arrivé à Tokyo, Nahel, aspirant mangaka, découvre la ville et la culture nippone. Lorsque sa mystérieuse voisine se fait enlever et que lui-même est pris en chasse, ses mésaventures l’amènent à rencontrer Soba, une collégienne un peu marginale, et un étonnant restaurateur détective. La découverte de la véritable identité de l’inconnue disparue les plonge dans un univers impitoyable. » ©Electre 2024

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux