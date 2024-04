ENjeux ! Au stade comme à la vigne La Cité du Vin Bordeaux, samedi 27 avril 2024.

ENjeux ! Au stade comme à la vigne Du 26 avril au 29 septembre 2024 27 avril – 28 septembre La Cité du Vin Accès libre

Début : 2024-04-27T10:30:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-09-28T10:30:00+02:00 – 2024-09-28T19:00:00+02:00

A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Cité du Vin explore les connexions inattendues entre les mondes de la vigne et du sport au fil d’une exposition mettant en lumière des photographies sportives et des témoignages de vignerons et vigneronnes.

De la préparation méticuleuse au moment crucial des vendanges ou de la compétition, ce sont autant de défis auxquels doivent faire face athlètes, vignerons et vigneronnes, et qui les rassemblent.

Ce projet a été labellisé par Paris 2024 dans le cadre de l’Olympiade Culturelle et a été conçu avec la participation du Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux.

Avec la participation du CIVB Bordeaux

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Exposition Jeux Olympiques