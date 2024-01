Tauzia fête les plantes et les jardins ! Le Château de Tauzia Gradignan, samedi 27 avril 2024.

Tauzia fête les plantes et les jardins ! Venez célébrer la nature au Château Tauzia lors de la 11ème édition du festival les 27 et 28 avril 2024 ! 27 et 28 avril Le Château de Tauzia Tarifs : 5 € – 7,50 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-28T10:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:30:00+02:00

Le retour d’une fête grandeur nature

Après le succès des 10 premières éditions de Tauzia fête les Jardins, l’Association des Amis de Tauzia vous donne à nouveau rendez-vous pour sa 11ème édition les 27 & 28 avril 2024.

Venez rencontrer près de 100 exposants spécialistes du monde végétal : pépiniéristes producteurs, artisans, artistes et créateurs d’exception. Vous aurez la possibilité d’acheter plantes, fleurs et arbustes dans le cadre privilégié du parc à l’anglaise du château de Tauzia.

Infos pratiques

Dates : 27 & 28 avril 2024

Horaires : 10h > 18h30

Le Château de Tauzia 216 Cours du Général De Gaulle 33170 GRADIGNAN Gradignan 33170 Saint-Géry Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.tauzia.fr/ »}]

tauzia nature