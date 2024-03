L’addiction des tout petits aux écrans : des solutions innovantes ! Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, samedi 27 avril 2024.

Suite au projet Survivre au Digital, l’Institut de Recherche et d’Innovation (Paris), le Pôle Santé de la Ville de Saint-Denis et le LABA (Bordeaux) proposent de lever le voile sur des solutions innovantes et concrètes, issues de toute l’Europe, pour contrer l’addiction aux écrans dès la petite enfance.

Rejoignez-nous pour découvrir comment, grâce à des approches novatrices, nous pouvons relever ce défi de taille pour le bien-être de nos enfants.

Ouvert aux adultes, familles et professionnels

Gratuit sur réservation

Samedi 27 avril, toute une Journée consacrée au numérique

