La Super Tournée des Ateliers Partagés de panoramas L’Atelier de panoramas – Lormont, samedi 27 avril 2024.

La Super Tournée des Ateliers Partagés de panoramas portes-ouvertes d’ateliers, installations visuelles et sonores, performances, ateliers de pratiques artistiques. Gratuit et ouvert à tous et toutes Samedi 27 avril, 15h00 L’Atelier de panoramas – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

La Super Tournée de panoramas

Les 10 artistes installés depuis un an avec l’équipe de panoramas dans le bas-Carriet à Lormont, ouvrent pour la dernière fois les portes des Ateliers partagés, invitant les visiteurs à découvrir leurs univers respectifs. Installations artistiques et travaux en cours sont à découvrir de 15h à 19h, en présence des artistes :

Laurence de la Fuente autrice et metteuse en scène • Emma Haeck plasticienne • Kevin Huber plasticien et performeur • Yassine Kasmi plasticien et calligraphe • Sébastien Laurier auteur et directeur artistique • Claire LePape plasticienne • Charlotte L’Harmeroult plasticienne • Sophie Mouron plasticienne • Candice Nonny plasticienne • Marianne Vieulès plasticienne et vidéaste

Pour cette dernière Tournée, panoramas s’associe à la Fabrique POLA et accueille la polamobile avec deux ateliers de création pour découvrir la pratique de la photographie avec le Labo photo et la micro-édition avec Disparate. Pour que les disciplines se mélangent et les savoir-faire se partagent, L’Espace Textile Rive Droite se joindra à cette Super après-midi.

En continu à partir de 15h00 : Visite des ateliers, installations artistiques et travaux en cours, en présence des artistes

Les performances

15h30 : Kevin Huber – Jusqu’où ira le règne – part. 1

16h30 : Yassine Kasmi – Performance calligraphique

17h30 : Charlotte Lharmeroult – Chants, Éveil d’un volcan

18h30 : Kevin Huber – Jusqu’où ira le règne – part. 2

Les ateliers

16h00 – 17h00 : Broderie La Grande Nappe – Claire Le Pape

16h30 – 17h30 : Recueil de témoignages – Laurence de la Fuente

16h00 – 18h00 : Couture avec l’Espace Textile

avec la Fabrique POLA

16h00 – 19h00 : Création photo – Le Labo photo

16h00 – 19h00 : Découverte du Leporello : dessin, pliage et livre collectif – Disparate

Accès

Accès libre et gratuit à toutes les propositions (portes-ouvertes des ateliers, performances, ateliers de pratique artistique)

L’Atelier de panoramas – 4 avenue du Professeur Vincent à Lormont

En transports en commun : Liane 7 – arrêt professeur Vincent / Tram A – arrêt Carriet / BATO – arrêt Lormont bas

L’Atelier de panoramas – 4 avenue du Professeur Vincent 33310 Lormont Lormont 33310 Carriet Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://panoramas.gpvrivedroite.fr/journal/27-avril-la-super-tournee/ »}]

panoramas Lormont