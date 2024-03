Rencontre avec Raphaël Gaillard Station Ausone Bordeaux, jeudi 28 mars 2024.

Rencontre avec Raphaël Gaillard Venez rencontrer Raphaël Gaillard à l’occasion de la sortie de son livre « L’homme augmenté » aux éditions Grasset. Jeudi 28 mars, 18h00 Station Ausone

Début : 2024-03-28T18:00:00+01:00 – 2024-03-28T19:30:00+01:00

En partenariat avec Bordeaux Neurocampus, dans le cadre de la semaine du cerveau.

Rendez-vous à la Station Ausone.

Retrouvez le livre : https://vu.fr/zdCzf

« Réflexion sur le devenir de l’homme face à l’avènement de l’intelligence artificielle. Psychiatre et chercheur en neurosciences, l’auteur aborde la question de l’affrontement entre la machine et l’humain, le transhumanisme ou encore l’avenir avec l’IA. » ©Electre 2024

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

