Noémie de Lattre « L’Harmonie des genres » Rocher de Palmer Cenon, samedi 27 avril 2024.

Noémie de Lattre « L’Harmonie des genres » Après avoir interrogé le féminisme et la condition des femmes dans « Féministe pour Homme », son seule-en-scène drôle et engagé (nommé aux Molières 2020), Noémie de Lattre… Samedi 27 avril, 21h30 Rocher de Palmer Tarif unique 38€ Places assises numérotées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T21:30:00+02:00 – 2024-04-27T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T21:30:00+02:00 – 2024-04-27T23:30:00+02:00

Après avoir interrogé le féminisme et la condition des femmes dans « Féministe pour Homme », son seule-en-scène drôle et engagé (nommé aux Molières 2020), Noémie de Lattre s’intéresse cette fois au couple, à l’amour, au sexe… sujets à la fois intimes et universels, qu’elle aborde par le prisme post #MeToo. Comment les hommes vont-ils trouver leur chemin vers une masculinité heureuse et bienveillante ? Comment les femmes vont-elles réussir à être fortes et épanouies tout en étant parfois désespérément attirées par les bad boys ? Comment Noémie de Lattre peut-elle se battre en public pour les droits des femmes tout en aimant se faire claquer les fesses en privé ? Dans « L’harmonie des genres », Noémie de Lattre se pose toutes ces questions parfois en parlant, parfois en slamant ou en rappant, et parfois en chantant ! 1h30 pendant lesquelles on regarde le monde autrement, on l’écoute aussi, on réfléchit, on rit souvent, on pleure un peu, on est ensemble toujours, en harmonie plus que jamais, et à la fin on fait la fête !

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/noemie.de.lattre/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon