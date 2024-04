JOY en CONCERT Place de la Halle Virelade, samedi 27 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-27 20:30

Fin : 2024-04-27 23:30

Venez découvrir ce jeune groupe qui a mis le feu ces dernières années sur les scènes ouvertes de Virelade ! Samedi 27 avril, 20h30 1

https://les-loges-virelart-daise.s2.yapla.com/fr/event-56462

Tu ne connais pas encore JOY ?

JOY est un jeune groupe de copains qui s’est formé durant leurs années lycée. Le groupe propose des reprises Rock, légèrement teintées de Pop. Bientôt, ils proposeront leurs propres créations. Une soirée sympa garantie !!!

Au programme :

– 20 h 30 : ouverture des portes

– 21 h 00 : Concert Joy

Prix : 5 € (gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus)

Buvette sur place

Place de la Halle place de la halle virelade Virelade 33720 Gironde