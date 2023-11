ASTÉRÉOTYPIE Rock School Barbey Bordeaux, 27 avril 2024, Bordeaux.

ASTÉRÉOTYPIE Samedi 27 avril 2024, 20h30 Rock School Barbey 22€ en prévente, 27€ sur place

Tels sont les mots de Claire Ottaway, la nouvelle recrue d’Astéréotypie, groupe de post-punk énergique tirant parfois sur le garage-rock ou le noisy. Né en 2010 au sein d’un Institut médico-éducatif, ce groupe (d)étonnant revient avec un troisième album fait de textes atypiques et de phrasés lunaires qui aimantent l’oreille et nous embarquent dans une expédition à haute intensité affective. Croiser le collectif Astéréotypie, ça secoue. Ça fait bouger les jambes quand ça s’élance, ça désarticule les bras à chaque scansion ou rupture de tempo, ça fait hurler en chœur à s’en froisser les cordes vocales et ça fracasse les a priori pour peu qu’il en reste. Aucun groupe ne ressemble à Astéréotypie dans la Drôme, ni sûrement même dans le monde… c’est un son nerveux comme un corps sur scène, entre joie et tension, besoin de décharges et envie de partage. Une expérience intime et collective.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/site-barbey/event/6akp7-astrotypie-27th-apr-rock-school-barbey-bordeaux-tickets?dice_id=1897749&dice_channel=web&dice_tags=organic&dice_campaign=Site+Barbey&dice_feature=marketing&_branch_match_id=979021534369519818&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1XdONjA0NjZMTbM0NQIAad4IxyEAAAA%3D »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T23:30:00+02:00

2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T23:30:00+02:00

rock electro