Gujan-Mestras Meeting intersport Rue Pierre Corneille Gujan-Mestras, 28 avril 2024, Gujan-Mestras. Gujan-Mestras,Gironde Saut à la perche, saut en hauteur, saut en longueur 100m, 200m, 100m, javelot, marteau Inscription sur le site Restauration sur place..

Rue Pierre Corneille Stade Chante Cigale

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pole vault, high jump, long jump 100m, 200m, 100m, javelin, hammer Registration on the website Catering on site. Salto con pértiga, salto de altura, salto de longitud 100m, 200m, 100m, jabalina, martillo Inscripción en el sitio web Catering in situ. Stabhochsprung, Hochsprung, Weitsprung 100m, 200m, 100m, Speer, Hammer Anmeldung auf der Website Verpflegung vor Ort.

