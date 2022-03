RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL D’AMAZONES Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne Aude Les 21 et 22 mai 2022, Carcassonne devient la capitale mondiale de la monte en amazone.

Sur l’hippodrome de la Fajeolle, apprêté pour la circonstance, les amazones françaises et étrangères vont déployer tous leurs talents ! 14 H : Concours d’élégance Amazone

– Costume «Historique»

– Costume «Créatif»

– Costume «Tradition» isabelle@faugeras.com +33 6 87 57 37 37 Carcassonne

