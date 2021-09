Râmâyana Opéra de Massy, 3 juin 2022, Massy.

Râmâyana

Opéra de Massy, le vendredi 3 juin 2022 à 20:00

Le noble Râma, incarnation de Vishnu et époux de Sîtâ, est l’héritier de la dynastie solaire. Une intrigue de pouvoir poussera ce couple idéal à l’exil, puis à la séparation… Râma, aidé d’une armée de singes et d’ours, arrachera-t-il sa bien-aimée aux griffes des démons ? Si l’honneur, la justice et le destin sont centraux, ils cèdent souvent le pas à l’amour conjugal ou fraternel, à l’amitié, au ravissement de la nature. Telle est l’histoire contée dans cette épopée mythologique en langue sanskrite, composée entre le IIIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle de notre ère. Tous les deux ans, la Ville de Massy s’associe à l’Orchestre de l’Opéra de Massy pour un grand projet lyrique jeune public. La ville et l’Orchestre, partageant la même volonté de transmission et de partage, permettent ainsi à des enfants issus des classes élémentaires de prendre part à un projet musical, scénique et chorégraphique, aux côtés de solistes et de musiciens professionnels. Distribution COMPOSITION Olivier Calmel LIVRET Damien Lecamp DIRECTION MUSICALE Constantin Rouits COORDINATION ARTISTIQUE ET MISE EN SCÈNE Alexandra Iarca CHORÉGRAPHIE Cie Snorkel Rabbit AVEC LA PARTICIPATION DE Lycée Gustave Eiffel de Massy, Lycée Horticole de Marcoussis AVEC 5 classes élémentaires des écoles de Massy Maîtrise de Massy (dir. Johanna Manteaux) Orchestre de l’Opéra de Massy Ville de Massy Essonne Ile de France DRAC Île-de-France Partenaires privés

TARIFS: 5€ à 7€

« Approchez ! Regardez ! Et écoutez la légende indienne du Râmâyana. »

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne



