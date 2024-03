Projection rencontre : « Frère des Arbres » Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Amphi 300 Évry-Courcouronnes, vendredi 29 mars 2024.

Ne ratez pas le vibrant témoignage de cet enfant de la forêt, né sur le tapis de feuilles d’un ficus séculaire, le chef coutumier de Papouasie Mundiya Kepanga. Cet immense défenseur de l’environnement qui, avec beaucoup de simplicité, viendra nous parler de son amour de la forêt et de son combat pour lutter contre les ravages de la déforestation dans son pays.

Projet organisé en partenariat avec la ville d’Évry et le cinéma CGR Évry qui s’inscrit dans une démarche « ville apprenante UNESCO » et a été rendu possible grâce au soutien de la MAIF

VENDREDI 29 MARS 2024 :

À 14H00 À L’UNIVERSITÉ D’ÉVRY (BÂT. MAUPERTUIS/AMPHI 300)

À 18H00 AU CINÉMA CGR D’ÉVRY

