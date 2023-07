Marché de producteurs locaux Lubersac Place de l’Horloge Lubersac, 6 janvier 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Petit marché traditionnel de producteurs locaux : poisson, plantes et plan de légume, fromage, volailles, pain, légumes…

A déguster sur place, à emporter ou à cuisiner..

2023-01-06 fin : 2023-01-06 20:00:00. .

Place de l’Horloge

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



2nd and 4th Wednesday of the month.

Pequeño mercado tradicional de productores locales: pescado, plantas y verduras, queso, aves, pan, legumbres…

Para comer en casa, llevar o cocinar.

Kleiner traditioneller Markt mit lokalen Erzeugern: Fisch, Pflanzen und Gemüseplan, Käse, Geflügel, Brot, Gemüse…

Zum Verzehr vor Ort, zum Mitnehmen oder zum Kochen.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze