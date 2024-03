Déambulation dans l’arboretum Arboretum de La Tuillière Ayen, vendredi 31 mai 2024.

Déambulation dans l’arboretum Déambulation dans l’arboretum les trois jours. 31 mai – 2 juin Arboretum de La Tuillière Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Déambulation dans l’arboretum les trois jours.

Vendredi 31 mai à 19h30 : projection débat sur le thème des prairies.

Arboretum de La Tuillière 12 la Tuillière, Le Soulet d’Ayen, 19310 Ayen Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 84 12 90 http://www.tuilliere.fr Créé en 1990, l’arboretum présente une collection de 1 600 espèces d’arbres et d’arbustes avec étiquetage pédagogique. On peut également admirer plusieurs arbres centenaires tels que le tilleul, le sorbier, des charmes, des frênes et des chênes. L’Arboretum est agrémenté de quatre étangs où vivent les oies et les canards. Sur le parcours sont dispersés des sculptures et objets d’art.

Superficie : 9 hectares

©I.Vink