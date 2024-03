Visite du Jardin raconté Le Jardin raconté Brive-la-Gaillarde, vendredi 31 mai 2024.

Visite guidée et commentée, instructive et ludique.

Le Jardin raconté 182, route de Ligniroux 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 85 81 81 http://le-jardin-raconté.fr/ Créé à partir de 1982, le jardin présente tour à tour un jardin ornemental, un verger avec des espèces courantes, quelques variétés moins répandues (nashi, plaqueminier…), des hybrides et petits fruits et un potager travaillé sans pesticide, ni engrais chimique. Une centaine d’arbres et arbustes originaires de tous les continents, des dizaines de rosiers et un grand nombre de plantes vivaces complètent la visite.

Superficie : 5 000 m2 Parking

©Jean-Jacques CHAMP