Rendez-vous aux jardins à l’arboretum Al Gaulhia 1125 route de l’Arboretum Espartignac, 1 juin 2024, Espartignac.

Espartignac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:30:00

fin : 2024-06-02

Composé d’une mosaïque de milieux dont, tourbière, plans d’eau, prairie arborée et bois, l’arboretum présente une grande diversité botanique avec plus de 900 variétés d’arbres et d’arbustes dont certains classés « Arbre remarquable de France ». D’autres sont rares, voire en voie d’extinction. Quatre-vingts espèces de bambous, une collection de graminées et de fougères ainsi qu’une grande variété de plantes aquatiques dont des nymphéas et des lotus participent à l’ambiance du lieu.

Thème « Les cinq sens » – Visite libres – Sans inscription..

1125 route de l’Arboretum

Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze