Festival Balad’Oc Place Maschat Tulle, vendredi 31 mai 2024.

Festival Balad’Oc Place Maschat Tulle Corrèze

Le 31 Cité de l’accordéon 10h00 Visite du parcours Mémoires de la Manu Médiathèque de 16h30 à 21h Soirée ateliers occitans du Lot (Olt) de Dordogne et de Corrèze, contes et chansons 1er Juin Cité de l’accordéon 10h00 plateau radio coordonné par Bram FM Parvis de la Cité de l’accordéon 14h30 visite de la cité de l’accordéon et des patrimoines 15h30 conférence musicale avec Auvergnatus, salle de réception Salle Latreille haut 18h00 Bal d’initiation 19h00 petite restauration sur place 21h00 Bal Auvergnatus entrée 10 € – .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 10:00:00

fin : 2024-06-01

Place Maschat Cité de l’Accordéon et des Patrimoine

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

