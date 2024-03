Balade des cinq sens au parc arboretum de Saint-Setiers Parc arboretum de Saint-Setiers Saint-Setiers, vendredi 31 mai 2024.

Balade des cinq sens au parc arboretum de Saint-Setiers À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2024, les visites commentées seront axées sur le thème des cinq sens. De plus, le samedi 1er juin, un troc de plantes sera organisé par le comité des fêtes da… 31 mai – 2 juin Parc arboretum de Saint-Setiers Entrée libre et visites commentées avec libre participation. Pour les visites commentées et la réservation d’un créneau horaire pour un groupe il est préférable d’appeler.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2024, les visites commentées seront axées sur le thème des cinq sens.

Le dimanche 2 juin de 9h à 12h30, un troc de plantes sera organisé par le comité des fêtes dans l’allée principale du parc-arboretum.

Le parc arboretum de Saint-Setiers est ouvert aux visiteurs depuis 1996. Au fil des ans, les 3 hectares s'enrichissent de nouveaux arbres et de nouveaux massifs de fleurs pour atteindre, en 2024, 200 espèces. Son caractère très nature, ses sentiers, ses ruisseaux, ses bancs sont le gage d'une visite très reposante aux sons des chants d'oiseaux des cascades des ruisseaux, du vent dans les feuillages. Vos autres sens seront en éveil ; vous pourrez toucher les écorces, les mousses, les lichens, sentir les seringas, les lilas, les conifères, admirer les grands arbres et les immenses rhododendrons en fleurs, goûter aux groseilles et autres fruits… L'entrée du parc se trouve à 100 mètres en contrebas de l'église du village. Face à l'entrée du parc, vous avez le parking du pré de la Cure.

