Araignées apprendre à les connaître et à les reconnaître Meymac, lundi 27 mai 2024.

Araignées apprendre à les connaître et à les reconnaître Meymac Corrèze

La Station Universitaire du Limousin organise un stage naturaliste sur le thème suivant; Araignées apprendre à les connaître et à les reconnaître. Ces stages qualifiants se déroulent en présentiel dans la

station biologique de l’Université de Limoges à Meymac et sont tout public, avec une alternance en salle (enseignements théoriques et travaux pratiques) et sur le terrain.

Sur inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-27

fin : 2024-05-31

20 Place des Porrots

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine beatrice.compere@unilim.fr

