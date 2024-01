Spectacle Patrick Sébastien : Hommages et dessert Tulle, vendredi 31 mai 2024.

Spectacle Patrick Sébastien : Hommages et dessert Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:30:00

fin : 2024-05-31

Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sébastien. Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sébastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre. De Coluche à Bourvil et De Funès, de Nougaro à Gainsbourg, de Brassens aux Tontons Flingueurs, entre autres, un « one music man show » où se mêlent l’actualité et la nostalgie. Original, drôle, émouvant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de Patrick Sébastien. Tarifs : Gradin 29 € / Parterre : 39€

Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sébastien. Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sébastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre. De Coluche à Bourvil et De Funès, de Nougaro à Gainsbourg, de Brassens aux Tontons Flingueurs, entre autres, un « one music man show » où se mêlent l’actualité et la nostalgie. Original, drôle, émouvant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de Patrick Sébastien. Tarifs : Gradin 29 € / Parterre : 39€

.

Salle de l’Auzelou

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



L’événement Spectacle Patrick Sébastien : Hommages et dessert Tulle a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze