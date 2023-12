Fête des voisins à Saint-Sornin-Lavolps Espace culturel et sportif Saint-Sornin-Lavolps, 4 décembre 2023, Saint-Sornin-Lavolps.

Saint-Sornin-Lavolps,Corrèze

Fête des voisins organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Sornin-Lavolps.

Repas convivial ouvert à tous..

Espace culturel et sportif

Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Neighbors’ Day organized by the Comité des Fêtes de Saint-Sornin-Lavolps.

Convivial meal open to all.

Día del Vecino organizado por el Comité de Fiestas de Saint-Sornin-Lavolps.

Comida amistosa abierta a todos.

Fête des voisins (Fest der Nachbarn), organisiert vom Comité des Fêtes de Saint-Sornin-Lavolps.

Geselliges Essen, das für alle offen ist.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze