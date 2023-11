VISITE GUIDÉE DE BESSAN Place de la Mairie Bessan, 1 février 2024, Bessan.

Bessan,Hérault

Sous la conduite d’un guide-conférencier partez à la découverte de Bessan où de nombreuses façades anciennes, avec l’église Saint-Pierre, forment un ensemble digne d’intérêt dont la visite vous révélera tous les secrets..

2024-02-01 14:00:00

Place de la Mairie

Bessan 34550 Hérault Occitanie



Under the guidance of a guide-lecturer, discover Bessan where many old facades, with the Saint-Pierre church, form a whole worthy of interest whose visit will reveal all the secrets.

Bajo la dirección de un guía, descubra Bessan, donde numerosas fachadas antiguas, junto con la iglesia de Saint-Pierre, forman un interesante conjunto cuyos secretos se desvelarán durante la visita.

Unter der Leitung eines Fremdenführers entdecken Sie Bessan, wo zahlreiche alte Fassaden zusammen mit der Kirche Saint-Pierre ein sehenswertes Ensemble bilden, dessen Geheimnisse Sie bei einem Besuch entdecken werden.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE