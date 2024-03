Paul Jarret A.L.E. (ACOUSTIC LARGE ENSEMBLE) Maison de la musique de Nanterre Nanterre, dimanche 17 mars 2024.

Paul Jarret A.L.E. (ACOUSTIC LARGE ENSEMBLE) grand ensemble acoustique Dimanche 17 mars, 16h30 Maison de la musique de Nanterre sur invitation selon les places disponibles auprès de cristele@pegazz.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T16:30:00+01:00 – 2024-03-17T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T16:30:00+01:00 – 2024-03-17T19:00:00+01:00

Guitare Paul Jarret, compositions

Harmonium Thibault Gomez

Tuba Fabien Debellefontaine, Fanny Meteier

Trombone Jules Boittin

Trompette Hector Lena-Schroll

Contrebasse Alexandre Perrot, Étienne Renard

Violon Fabiana Striffler

Violon alto Maëlle Desbrosses

Nyckelharpa ténor Éléonore Billy

Violoncelle Bruno Ducret

Saxophone ténor Maxence Ravelomanantsoa

Clarinette basse Élodie Pasquier

Après avoir créé et dirigé plusieurs projets en petites ou moyennes formes pour lesquels il assurait la direction artistique, occupait le poste de musicien-guitariste et composait la totalité du répertoire, Paul Jarret créé son premier grand format, A.L.E.

On y retrouvera les différentes esthétiques qu’il a explorées dans ses précédents projets : un contexte général jazz et musiques improvisées, où l’interaction, l’écoute mutuelle et le “sonner ensemble” sont essentiels ; la présence de mélodies claires et de répétitions motiviques appelant à la transe ; une certaine forme d’hyper-diatonisme chère à la fois aux compositeurs post-minimalistes, aux musiques pop-rock alternatives et aux musiques traditionnelles d’Europe du Nord ; un climat général pouvant rappeler certaines musiques liturgiques ou sacrées, la musique de lenteur de Giacinto Scelsi ou le tintinnabullsme d’Arvo Pärt.

Ce grand ensemble sera également un laboratoire d’explorations de différents concepts d’écriture, une recherche timbrale de textures et de dissonances dans les résonances et fréquences graves, en notes pédales ou drones. L’instrumentarium permettra d’ailleurs d’infinies combinaisons et associations de timbres, avec une forte proportion d’instruments à registre bas-medium ou grave.

Un autre aspect bien particulier de ce projet est son caractère acoustique dans le sens non-sonorisé. Les raisons en sont multiples : chercher un autre type de rapport à l’auditeur et à sa perception sonore, retrouver la proximité et le son naturel et organique de l’orchestre, percevoir toutes les subtilités et nuances du grain des instruments et jouer, dans l’écriture, avec leurs contraintes naturelles de constrastes de volume… Cela permettrait aussi d’ouvrir les possibilités de diffusion à des lieux atypiques et singuliers, sans contraintes techniques autres que l’acoustique de la salle, avec une disposition non frontale du public.

Maison de la musique de Nanterre 8, rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelamusique.eu/saison-2023-2024/paul-jarretnairelle-besson/ »}, {« type »: « email », « value »: « cristele@pegazz.com »}]

grande formation grand ensemble

JEFF HUMBERT